Khalifa Sall témoigne: "Awa Diop et Abdoulaye Faye étaient de vrais modèles de fidélité et de…"

En l'espace de deux mois environ, le Parti démocratique sénégalais (Pds) a perdu deux de ses plus illustres membres. L'administrateur général de cette formation politique dirigée par Me Abdoulaye Wade, Abdoulaye Faye est décédé le 12 juin dernier, tandis que l'ancienne députée Awa Diop a rendu l'âme le jour de la Tabaski. Face à ces douloureux événements, l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall a tenu à rendre hommage aux "deux parangons du libéralisme".



"Au-delà de l'engagement politique qui les caractérisait, Abdoulaye Faye et Awa Diop étaient de vrais modèles de fidélité et de courage pour nous, leurs jeunes frères. Depuis les premières heures du PDS, ils ont fait montre d'une détermination sans faille, marquant l'histoire de leur parti par la sincérité de leur engagement militant", a-t-il affirmé.



Ainsi, dira-il, "je salue la dimension humaine de ces deux personnalités, la force de leur conviction et leur loyauté à toute épreuve. Par leur combat et leur fidélité, ils sont devenus des modèles pour la jeune génération de politiques".



Khalifa Sall de prier pour le repos de l'âme de son instituteur et grand frère, Abdoulaye Faye, celle de sa sœur et amie, Awa Diop. "À leurs familles et à leurs proches, comme à l'ensemble du Parti démocratique sénégalais, j'adresse mes plus sincères condoléances", a conclu l'ancien maire de Dakar.





Source : https://www.exclusif.net/Khalifa-Sall-temoigne-Awa...

