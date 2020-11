Khalifa sera notre candidat pour 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall sera notre candidat à la présidentielle du 24 février 2024 »l 'annonce est de Majib Diop, membre des coalitions Taxawu Dakar et Taxawu Sénégal. Selon le maire de la commune de Grand-Yoff, l'ancien édile de Dakar est actuellement sur le terrain avec des visites de proximité pour rester à l'écoute des populations et renouer des liens avec celles-ci. « Khalifa Sall est libre et il doit se battre sur le terrain ». « En politique, rien ne se donne gratuitement. Tout s'arrache », ajoute-t-il.



