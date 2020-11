Khar Yalla : un poteau en ciment tombe sur trois enfants et fait deux morts Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Un poteau en ciment, présumé appartenir à la société nationale d’électricité est tombé sur trois enfants à Khar Yalla, non loin du terrain de foot « Djibo » qui fait face à Walf Tv. Les deux enfants (4 et 10 ans) sont malheureusement morts sur le coup, écrasés par le poteau. Les populations ont manifesté pour condamner […] Un poteau en ciment, présumé appartenir à la société nationale d’électricité est tombé sur trois enfants à Khar Yalla, non loin du terrain de foot « Djibo » qui fait face à Walf Tv. Les deux enfants (4 et 10 ans) sont malheureusement morts sur le coup, écrasés par le poteau. Les populations ont manifesté pour condamner cette négligence de la société incriminée



Source : Source : https://letemoin.sn/khar-yalla-un-poteau-en-ciment...

