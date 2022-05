Khassim Ba: "Kiné était mon amie, je ne sollicite ni clémence, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur" Khassim Bâ est en prison. Ce jeune homme de 28 ans a avoué avoir tué Kiné Gaye, la gérante d’un point de transferts d’argent situé à Pikine Rue 10. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, mercredi dernier, pour assassinat avec actes de barbarie, vol au préjudice de l’employeur et abus de confiance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022

Face aux enquêteurs, Khassim Bâ a fait passer un surprenant message. «Je regrette amèrement mes actes, je suis conscient qu’ils ne sauraient s’expliquer, a-t-il déclaré d'emblée.



J’ai fait du mal à une personne innocente qui était mon amie. Et pour cela, je demande pardon à la famille de Kiné Gaye, mais aussi à la mienne à qui j’ai causé énormément de tort", rapporte Libération.



Khassim Bâ poursuit : «Je sais que je ne reverrai plus ma fille, en tout cas pas en liberté, je lui présente mes excuses. Je ne sollicite ni clémence ni application bienveillante de la loi. Je suis responsable d’avoir volontairement fait mal et pour cela je demande que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur.»

