Kheuyou Ndaw Yi: 6625 jeunes dans le département de Dakar concernés entre formations et financement Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| 6625 jeunes du département de Dakar vont bénéficier de formations diverses, certains ayant reçu des financements de la DER, selon le ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle de l'Apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, en marge de la cérémonie de clôture des 72h des pôles emploi, ce samedi au terrain Jaraaf de l'école Médina.

Ceci dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion Socio économique des jeunes, "Kheuyou Ndaw yi".



Accueil Envoyer à un ami Partager