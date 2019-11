Khombole travaille à une réhabilitation totale de son fils Mamadou Dia

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019

L’association à but non lucratif l’APPEL DE KHOMBOLE et son coordonnateur, M. Maguèye Boye, avec l’accompagnement stratégique de la COSYDEP et l’implication des acteurs du secteur de l’éducation à Khombole, organisent les 21, 22 et 23 novembre 2019 à Khombole ,les Journées de l’Excellence, JDE, troisième édition. Cette année l’édition est placée sous le signe du maintien de la performance des filles à l’école mais aussi de l'hommage à rendre à feu Mamadou Dia, fils de khombole



Le jeudi 21, les lauréats se rendront à Dakar pour visiter des institutions de la République,

Le Vendredi, une conférence qui sera animée par de brillants experts est prévue sur le thème du " Maintien du niveau de la performance des filles à l’école et leur culture scientifique " et le Samedi 23 à l’esplanade du CEM Coumba Diack Guèye de Khombole, se tiendront la Cérémonie de clôture et la remise des prix de haute valeur symbolique et pédagogique, à près de 200 élèves, les plus méritants de Khombole sur la base des résultats scolaires de l’années passée.

