Khossanto (Kédougou) : Deux morts, dont le frère du maire, lors d'affrontements Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

Le décompte macabre lié aux manifestations survenues à Khossanto dans la région de Kédougou se poursuit. Un jeune manifestant, frère du maire et un orpailleur burkinabè, ont été tués après avoir reçu une balle chacune, selon les témoins. Une dizaine de blessés sont également à déplorer. Les manifestations ont complètement paralysé la localité et ses environs « ensevelie» toute la journée par des nuages de fumée. Une ville qui a sombré dans la violence et qui a enregistré des victimes après les manifestations. Pour rappel, ces jeunes protestent contre la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée. Dans ce nouvel arrêté, des correctifs ont été apportés dans la composition et le fonctionnement de la commission de recrutement. Ainsi, les autorités administratives qui, jusque-là, jouaient le rôle de coordonnateurs au sein de ces commissions, les président dorénavant. Ce qui n’est pas du goût des jeunes qui perçoivent dans cette décision une mainmise des autorités sur le recrutement. Dans l’ancien arrêté n°033 du 16 août 2016, les chefs de village présidaient les commissions de recrutement de la main-d’œuvre locale et les sous-préfets des arrondissements de Sabodala, Bembou et le préfet du département de Saraya étaient de simples coordonnateurs.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Khossanto-Kedougou-Deux-mor...

Accueil Envoyer à un ami Partager