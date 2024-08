Khossanto : le conseil municipal, appuyé par la SGO, offre 15 T de riz et 5 T d’huile aux populations démunies ! Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

Chaque année, la période de soudure, qui dure au Sénégal de juin à septembre, est très difficile pour les familles les plus démunies.



Les récoltes de céréales ont été un peu décevantes la saison passée. La production a chuté de 16% par rapport à l’an dernier et de 20% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Et cette année, la période de soudure a débuté très tôt.



Afin d'être au côté de sa population,le conseil municipal de Khossanto à sa tête le maire Mamady Cissokho à travers le partenariat qui le lie à la SGO, filiale de la multinationale endeavor mining, apporte son soutien aux familles démunies pour assurer une nourriture suffisante en cette période difficile.



La cérémonie a eu lieu ce jeudi en présence du chef de service départemental de l'action sociale,des chefs de village et des élus sous la présidence de l'édile de la commune Mamady Cissokho.



Cet appui composé de 15 tonnes de riz brisé et de 250 cartons de 20 litres pour un montant de près de 10 millions de francs CFA.



"Le conseil municipal a décidé d'apporter son soutien à sa population dans cette période de soudure à travers notre le partenariat avec la SGO.

C'est un montant de près de 10 millions nous avons mis dans le riz et l'huile pour une réponse à la période de soudure " a déclaré Mamady Cissokho.



Les différents intervenants n'ont pas caché leurs satisfactions pour cet acte.



"C'est ce qu'on attend de nos élus, qu'ils soient à nos côtés dans les moments difficiles et le maire de Khossanto en est un exemple.

Nous prions pour le maire et son partenaire SGO que Dieu les accompagne dans leurs projets" a déclaré le chef de village de kéniékéniébanding



Le maire a salué son partenariat avec la SGO tout en réaffirmant son engagement et sa disponibilité pour la cause des populations de sa commune.



Venu prendre part à la cérémonie, le chef de service départemental de l'action sociale a félicité le maire Mamady Cissokho pour cette assistance à la population de sa commune dans cette période difficile pour les ménages. Il a invité les auteurs élus à suivre l'exemple.







