Kidnapping, grossesse : Les aveux de Maman Coundoul

Maman Coundoul a confié aux enquêteurs qu’elle n’a jamais été enceinte et n’a pas été victime d’enlèvement. Elle donne les raisons de son acte.



Portée disparue depuis mardi dernier, Fama Coundoul, plus connue sous le nom de «Maman Coundoul», enceinte de 9 mois, a été retrouvée le lendemain, après avoir été enlevé par des ravisseurs.



Tout n’est que mensonge. Il n’y a ni grossesse ni kidnapping, rapportent Libération, L’OBS et Enquête. Elle a confié aux enquêteurs qu’elle n’était pas enceinte. Elle dit avoir fait croire à son mari Omar Coundoul qu’elle était en état de grossesse dans le but de l’obliger à avouer un … crime qu’il aurait commis avec son frère Souelymane Coundoul.



D’après elle, les faits se seraient passés durant le week-end qui a précédé la Tamkharite passée alors que son époux était au Sénégal.



Elle a mis des morceaux d’habits sur son ventre et ce, depuis neuf mois



Son kidnapping était aussi une fiction. Interrogée sur son implication et l’identité des personnes qui l’ont enlevée au rond-point Gadaye, Fama Coundoul confie qu’elle n’a jamais été kidnappée et que c’est de son plein gré qu’elle a quitté le domicile familial lundi dernier.



Elle s’est ensuite refugiée au domicile de Oumou Ndao qui est son amie de longue date. Elle reconnait également avoir fait croire qu’elle est enceinte en mettant des morceaux d’habits sur son ventre et ce, depuis neuf mois. Sachant que si la grossesse était vraie, elle a simulé un enlèvement avec la complicité de son amie Oumou Ndao et est allée se cacher à Castor.



Elle a donné 20000 FCFA à Amadou Wellé pour jouer le rôle du faux ravisseur



Mame Diarra Sène, qui a accordé des interviews aux sites internet pour « rendre véridique » le film, était aussi dans le coup. Interpellé, Amadou Wellé a reçu 20000 FCFA de Maman Coundoul pour jouer le rôle du faux ravisseur qui a appelé son époux Omar Coundoul.

Avec Senenews