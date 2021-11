« Kim Jong Un inspecte l’achèvement de la construction de la ville de Samjiyon » (KCNA)

« Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée et Président des affaires d’Etat de la République populaire démocratique de Corée, a visité la ville de Samjiyon pour s’enquérir de l’état des travaux de la 3e étape de construction, à la veille de l’achèvement de la construction.



Sous sa direction inlassable de transformer la ville en merveilleux modèle moderne de ville de montagne et en ville standard provinciale idéale, les travaux de construction de la ville de Samjiyon, effectués en trois étapes, vont s’achever cette année.



Kim Jong Un a dit que toutes les constructions étaient adaptées à l’environnement naturel et aux caractéristiques propres à la région, conformément aux idées Juche de notre Parti en matière d’architecture esthétique et de construction locale, et qu’elles étaient d’une qualité parfaite du point de vue pratique, diversifiée, plastique et artistique.



Il a ajouté : Il nous faut encourager et agrandir activement les meilleures expériences accumulées dans la construction de la ville de Samjiyon et aborder ainsi un tournant au développement de la construction provinciale et à l’accélération de l’édification de toute la société hautement civilisée.



En vue de poursuivre sans déviation et correctement une telle grandiose politique de construction de notre Parti, il est prioritaire de consolider rapidement les effectifs de construction et de conception provinciaux et d’assurer de solides bases matérielles et techniques. Ceci s’impose actuellement le plus pressant comme une tâche stratégique à accomplir.



Informé de ce que les habitants de la ville de Samjiyon métamorphosée se réjouissent en louant les bienfaits du Parti, Kim Jong Un s’est montré satisfait, disant qu’il se sent fort fier d’avoir réalisé une besogne exaltante et digne d’être louée par le peuple, et que la voix du peuple représente le bilan total sur l’ensemble des travaux de construction de la ville. »

Korean Central News Agency (KCNA)











Source : https://www.impact.sn/Kim-Jong-Un-inspecte-l-achev...