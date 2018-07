Kim Kardashian dépense 10 000 dollars pour ajouter des... faux testicules à son chien

Selon le New York Times, le chien, bien chanceux, s'est fait poser des prothèses appelées "Neuticles". Kim Kardashian avait notamment dévoilé qu'elle "n'aimait pas les gros testicules sur les chiens". Rocky appartient à la femme de Kanye West depuis plusieurs années déjà puisqu'elle l'avait eu en 2010, lorsqu'elle était encore en couple avec Reggie Bush. Dans une interview accordée il y a quelques années, la star se confiait sur le caractère de son chien, qui lui ressemble beaucoup : "Rocky est comme moi, sa maman. Il est vraiment très cool et très calme et suit le courant."



Les chiens, une affaire de famille

Dans la famille Kardashian, Kim n'est pas la seule à posséder un animal de compagnie. C'est le cas de ses soeurs Khloe et Kylie Kenner. En janvier dernier, Khloe Kardashiana traversé une difficile période puisqu'elle avait perdu sa chienne Gabbana, et lui avait rendu un touchant hommage sur les réseaux sociaux.











Yahoo Actualités