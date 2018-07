Kim Kardashian gagne 5 millions de dollars en 5 minutes

La star américaine de la télé-réalité, Kim Kardashian, 37 ans aurait gagné 5 millions de dollars dans les cinq premières minutes du lancement du parfum Kimoji mardi, selon le site people TMZ.



Les parfums les plus récents ont un prix inférieur de 45 $, tandis que les parfums KKW Crystal Gardenia et Body de Kardashian sont de 60 $. Comme d’habitude, la star de Keeping Up With the Kardashians s’est appuyée sur le marketing des médias sociaux pour son produit et n’a pas dépensé un centime sur la publicité.



Le trio de nouveaux parfums – Cherry, Vibes et Peach – sont calqués sur trois populaires Kimojis. La sortie coïncidait moins avec le World Emoji Day.







En plus de promouvoir la sortie elle-même, elle a également envoyé des candy gramms à ses amis célèbres, y compris Drew Barrymore et ses sœurs qui ont toutes posté les cadeaux sur leurs pages Instagram et autres applications.



Tout récemment, la société de Kardashian a été accusée d’avoir voler le logo du parfum Vibes d’une société de marketing, selon des documents obtenus par le Blast . Vibes Media allègue que KKW « a commercialisé, promu et vend maintenant un parfum Vibes. Le parfum Vibes se présente sous la forme d’un flacon proche du logo Registered Vibes. » La firme affirme qu’elle a été déposée en 2012.



Ce n’est pas la première fois que Kim se fait une somme folle en quelques minutes. Le premier lancement de l’année dernière lui avait rapporté 14 millions de dollars.



Crédit photo: Mcetv.fr