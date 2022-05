Kiné Gaye, enceinte et tuée : Le dernier statut de Mame Abdoul Aziz Sy, posté 5mn avant sa mort Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mai 2022 à 16:21 | | 0 commentaire(s)| Leral a eu au téléphone le grand frère de Kiné Gaye, enceinte de six mois et tuée par des agresseurs. Selon Mbaye Gaye, depuis Barcelone, c'est le dernier statut envoyé par la victime, quelques minutes avant le meurtre. C'est une vidéo de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui était son vénéré marabout. Leral va revenir en détails sur l'entretien qu'elle a eu avec son frère, quelques heures avant d'être tuée.



Accueil Envoyer à un ami Partager