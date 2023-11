King’s Cup : Contre Al-Ettifaq, Al-Nassr se qualifie en quarts de finale grâce à un but de Sadio Mané Wiwsport.com-Dans la douleur, Al-Nassr s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi des Champions d’Arabie saoudite en battant Al-Ettifaq grâce à un but de Sadio Mané (1-0).

Le duel entre Al-Nassr et Al-Ettifaq, respectivement classés deuxième et septième en Championnat, était incontestablement l’un des plus grands chocs des huitièmes de finale de la Coupe du Roi des Champions d’Arabie saoudite. Mardi après-midi, à l’AL-AWWAL PARK Stadium, les hommes de Luis Castro se sont imposés sur le plus petit écart après prolongations (1-0) afin de se qualifier pour les quarts de finale.



Les 90 minutes, assez fermées, auront été pauvres en occasions, même si Al-Nassr s’est vu refuser un but de la part d’Anderson Talisca pour une position de hors-jeu, limite et contestable. L’ailier brésilien a même été expulsé en fin de première période. En infériorité numérique, Al-Nassr a réussi à ne pas craquer face à la bande à Steven Gerrard. Au contraire, ce sont même les partenaires de Jordan Henderson qui se feront punir.



En effet, les visiteurs n’ont pas profité de leur supériorité numérique et se retrouveront réduits à dix à fin du temps réglementaire après l’expulsion d’Ali Hazani. Dans ce duel entre anciens joueurs de Liverpool, Sadio Mané d’un côté, Jordan Henderson et Georginio Wilnaldum de l’autre, c’est finalement l’attaquant sénégalais qui prendra le dessus en délivrant Al-Nassr avec un but à la 107e, sur un service d’Ayman Ahmed.



