Klopp parle de Sadio Mané

Jürgen Klopp est un entraîneur ravi. Après les prolongations de Firmino et de Salah, Liverpool s’attaque à celle de Mané.

Sa prolongation est dans l’air depuis bientôt des mois sans jamais être concrétisée. Et l’Allemand semble confiant, il est revenu sur la situation contractuelle de Sadio Mané, lié à Liverpool jusqu’en 2021.



« C’est vraiment cool et c’est une grande réussite pour le club parce que ces garçons, Bobby Firmino, Mo Salah et Sadio Mané, et beaucoup d’autres aussi, pourraient jouer pour presque n’importe quelle autre équipe dans le monde. C’est bon signe pour le club s’ils veulent rester. C’est une bonne chose que ces joueurs ne nous utilisent pas comme tremplin pour ensuite partir. C’est cool, mais maintenant, nous devons tous ensemble tenir nos promesses. Signez vos contrats, mais après, c’est reparti – jouer et se battre, courir et tirer, tout ça ».













Stades