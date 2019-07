Kobe Bryant, papa comblé : Il dévoile le visage de sa quatrième fille

Kobe et Vanessa Bryant ont accueilli leur quatrième enfant, une quatrième fille, le 20 juin 2019. L'ancien basketteur révèle son prénom et son visage sur Instagram. Les internautes font ainsi la connaissance de l'adorable "KoKo".



Kobe Bryant a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2016, et depuis il se porte comme un charme. En 2018, l'ancien basketteur a remporté un Oscar dans la catégorie du meilleur court métrage animé avec le film Dear Basketball.



Le 20 juin dernier, il est devenu papa d'un quatrième enfant, dont il dévoile le prénom et le visage sur Instagram.