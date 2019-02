Kocc Barma arrête définitivement

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 12:03

En voilà une information qui va faire beaucoup d'heureux. Kocc, l'adiministrateur du site Seneporno, arrête définitivement. Le "justicier des Réseaux sociaux" annonce sa retraite définitive et la clôture volontaire de son compte Snapchat suivi par plus de 100 000 personnes, selon le journal "Les Echos" qui donne l'information.



"La mission d'éclairer et de montrer le vrai visage du Sénégalais lambda est arrivée à son terme. Surtout que des personnes utilisent mon nom pour faire chanter, violer et soutirer de l'argent", a déclaré Kocc Barma pour expliquer sa décision.

