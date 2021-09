Kolda : 157 jeunes du cap 21 à l'école de l'acte III de la décentralisation

Depuis son accession à la souveraineté internationale,l'état du sénégal a opté pour une politique de décentralisation progressive et irréversible avec comme premier acte la réforme de 1972 portant sur la régionalisation.Ensuite celle de 1996 portant sur la création des communautés rurales et l'érection des capitales régionales en collectivités locales mais aussi la création des communes d'arrondissement.

Une manière de rapprocher l'état aux administrés.







Cependant malgré ces deux réformes majeures force est d'admettre que le processus de décentralisation présente encore des faiblesses. Ce qui a conduit la dernière née des réformes intitulée ACTE III de la décentralisation avec des innovations majeures dans la gestion à travers l'amélioration du code général des collectivités locales. Un nouveau code qui entre autre maintient le transfert des 9 compétences mais encourage la gestion participative.







Dès lors une mise à niveau s'impose . C'est justement ce besoin primordial des communautés que le Cap 21 a décidé d'en faire sien à travers une session de renforcement de capacités aux jeunes dudit mouvement politique .Au total 157 participants ont été à l'école de l'acte III de la décentralisation pour cerner et appréhender les contenus de ladite réforme et être en mesure de jouer pleinement le rôle de contrôle citoyen.

Mamadou B. Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Kolda-157-jeunes-du-cap-2...