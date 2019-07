Kolda: 3 Sages-femmes agressées par un gendarme, le Procureur saisi de l’affaire fait le mort

Trois sages-femmes auraient été agressées par gendarme en service au poste de gendarmerie de Dabo, localité située dans le département de Kolda, a rapporté jeudi Iradio, citant Awa Bâ, présidente de l’Association régionale des Sages-femmes de Kolda.



Les faits se sont déroulés dimanche dernier à Badion, localité située dans le département de Medina Yoro Foula, a ajouté le média. «Les trois sages-femmes en l’occurrence, Mme Aïda Ngom, Mariama Siré Barry et Adja Saly Camara se sont rendesu à Badion où elles devaient dérouler une formation aux femmes de cette localité. Sur leur chemin, elles ont croisé un gendarme lequel a demandé le numéro de téléphone de Mariama Siré Barry sous prétexte qu’il est tombé amoureuse d’elle. Cette dernière n’a pas répondu à ses sollicitations et elles ont poursuivi leur chemin.



Entre-temps, le gendarme les poursuivis. Il a les injuriées avant de s’attaquer physiquement à Mariama. Pis, il a même voulu la déshabiller n’eut été des commerçants qui se sont vigoureusement opposés à lui », a expliqué Mme Bâ.



Poursuivant, elle ajoute qu’une plainte a été déposée mardi dernier par les victimes auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Kolda. Seulement, aucune suite n’a été n’a pour le moment, donnée à cette affaire. « Nous avons déposé une plainte auprès du procureur de la République. Mais à notre grande surprise, il n’a toujours pas donné de suite à l’affaire. Ni lui, ni le commandant de brigade ne s’est prononcé », a-t-elle regretté. Non sans signaler qu’elles craignent pour leur sécurité vu le silence des autorités autour de cette affaire. « Si des hommes de tenue censés assurer notre sécurité agissent de la sorte, je me demande qui donc va nous protéger. En tout cas, nous craignons pour notre sécurité », révèle-t-elle.



Elle annonce par ailleurs qu’un plan d’action qui va déboucher à la paralysie de tout le système sanitaire, est en gestation dans la région.















