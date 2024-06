Kolda / Affrontements à Médina Gounass : Jean Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, appelle au calme et à la sérénité... Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Suite aux affrontements à Médina Gounass entre « foutanke » et « foulacounda », le Ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine, en visite dans la cité religieuse, appelle les communautés au calme. Ainsi, il a invité les deux khalifes à participer à cet appel au calme et à la sérénité, pour le vouloir de vie commune. Pour rappel, la fête de Tabaski a été perturbée par des troubles sociaux qui ont occasionné la mort d'un homme et de nombreux autres dégâts matériels.



Face à la presse, Jean Baptiste Tine très serein, a affirmé que le gouvernement est très préoccupé par la stabilité du pays. En ce sens, il soutient « des enquêtes seront menées pour situer la responsabilité avant de prendre des mesures idoines. »



Dans la foulée avec un ton de cousinage à plaisanterie, il précisé « étant un sérère donc « captif » des peuls en ce jour, j’apporte un message de paix pour ces rois qu'il réconcilie. D’ailleurs, j’invite les uns et les autres parmi les protagonistes à adoucir les cœurs au grand bonheur de notre cher Sénégal. »



Dépêché par le Président de la République et son Premier Ministre), le ministre de l’intérieur a rendu visite aux deux Khalifes généraux que sont Thierno Amadou Tidiane Ba pour la communauté « foutanke » et de Thierno Mounirou Baldé pour celle des « foulacounda ».



Au cours de leur entrevue, le Ministre de l'intérieur a tenu, au nom du Président de la République et de la Nation toute entière à présenter ses condoléances les plus attristées suite au décès enregistré au cours de ces affrontements de ce lundi. Affaire à suivre…



Madou Diallo

