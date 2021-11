Kolda: Bientôt la première académie de football dans le fouladou

C’est une nouvelle qui est en passe d’être mis en scelle. Le président d'honneur de Lens Gervet Martel en compagnie de Mameboye Diao et Yaya Baldé respectivement président et manager général de l' ASK étaient ce mercredi à Samphaté à moins de dix km de Kolda dans la commune de Dioulacolon en visite de terrain pour voir le site qui doit abriter le futur centre de formation de football de la région de kolda.Un site qui couvre une superficie de 10 hectares.



Après la visite Gervet Martel a présenté son projet de partenariat à la famille footballistique Koldoise. A court terme, ce projet va concerner le centre de formation de Kolda et peut-être à long terme avec les clubs de la région a-t-il martelé. Lens va avoir un œil sur la pépinière , afin d’assurer la relève au sein de l'ASK et éventuellement dans son club explique Gervet Martel.

Le président de la ligue régionale de Kolda tout comme le président de l'ASK ont remercié le président d'honneur de Lens et son ami Saliou Fall agent de joueurs et président Avenir de Dakar pour cette initiative qui va énormément contribuer à la promotion du football dans cette partie sud du pays. «Ce projet est la bienvenue car il entre en droite ligne avec le programme de gouvernance du club», a dit le président Mameboye Diao.





Les deux présidents ont reconnu qu’il y a du potentiel à exploiter dans le fouladou.

Selon président Yaya Zeus, Kolda mérite de disposer d'un tel bijou et pense que l'initiative de mettre en place un tel centre de formation est venu à son heure .

<<En lieu et place d'être pourvoyeur de joueurs désormais nous allons formé nos footballeurs sur place .>> souligne le patron de la région de Kolda . Dans la même veine, Zeus comme l'appelle intimement ses camarades invite aux Koldois de bonne volonté d'emboîter le pas au DG des domaines El Hadj Mameboye Diao pour un football Koldois promoteur.

Leur agenda a pris fin par la remise de maillots aux différentes écoles de football de kolda.

Bila Diallo

