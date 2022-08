Kolda - Braquage Meurtrier à Mampatim : Les 8 accusés condamnés à la prison à vie Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boune Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo, Mouminy Diallo, Mamadou Saliou Diallo et Ousmane Diao sont tous condamnés à la prison à vie. La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda les a reconnus coupables de quatre crimes. EnQuete

Cinq ans après leur arrestation suite à une attaque à main armée, Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boune Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo et Mouminy Diallo viennent d’être fixés sur leur sort.



La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda les a condamnés chacun à la prison à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables des crimes d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’arme, de complicité, de vol en réunion avec usage de véhicules et d’armes ayant entrainé la mort d’un élève de 13 ans et des blessures graves sur des pèlerins.



Cette condamnation est conforme aux réquisitions du procureur Abdou Khadre Diop, qui avait demandé, lors du procès, à la chambre criminelle une peine de réclusion perpétuelle, avant de solliciter des mesures de non-réduction de peine contre les six condamnés.



A l’annonce du verdict, Abdoulaye Ba, Mamadou Boye Ba, Boune Omar Baldé, El Hadj Yoro Diallo, Djiby Diallo et Mouminy Diallo sont restés impassibles. Pendant la lecture du délibéré par le président Lamine Ngom, qui a duré moins de cinq minutes, les six accusés sont restés les bras croisés, le regard dur et l’air pâle. Ils ont 15 jours pour faire appel de cette lourde sentence.



Un mandat d’arrêt international a été décerné à Mamadou Saliou Diallo et Ousmane Diao, jugés par défaut. Les deux mis en cause sont restés introuvables jusqu’ici.



Pour rappel, le 29 janvier 2017, vers 16 h, ces condamnés ont tendu une embuscade sur la route reliant la commune de Mampatim à celle de Badion, à des pèlerins qui revenaient de la Ziarra annuelle de Saré Pathé Bouya.



Armés d’AK 47, de machet-tes et de haches, ils avaient pris position dans les buissons près de la route, avant de braquer et de dépouiller les fidèles de leurs téléphones portables, une somme de 30 mille francs CFA et autres outils.



Un policier de la cellule anti-terroriste qui était à bord du véhicule transportant les pèlerins a été maitrisé et son arme de service prise par les malfaiteurs. D’ailleurs, c’est avec ce pistolet qu’El Hadj Yoro Diallo alias “Adama’’, l’un des condamnés, avait intimidé les pèlerins. Mais, il avait mal manipulé l’arme et avait ouvert le feu sur le car.



C’est ainsi que Lamine Sandeng, âgé de 13 ans et élève en classe de CM2 à l’école élémentaire de Témento, dans la commune de Dabo, avait reçu deux balles en pleine tête. Il avait rendu l’âme sur le coup. Quatre autres passagers avaient été grièvement blessés. D’ailleurs, l’un d’eux a succombé à ses blessures, quelques jours après le braquage.

