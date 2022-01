Kolda / Grosse épine pour Bibi Baldé: Le deuxième adjoint au maire promet l’enfer à Bby

Il travaille et œuvre pour la coalition Nay Léer dirigée par Mame Boye Diao. Bamol Baldé, deuxième adjoint au maire de Kolda, ne cesse de mobiliser ses troupes pour assurer la victoire de Mame Boye Diao contre le maire Bibi Baldé, tête de file de la coalition Bby. Dans cette campagne électorale, Bamol Baldé a déroulé le tapis rouge au Directeur des domaines du Sénégal à Bouna Kane, dans la commune de Kolda. En duo avec Bounly Diedhiou alias Mikeul, président de la gare routière de Kolda, il semble avoir acquis les localités de Bouna Kane, Sinthiang Idrissa et Sinthiang Tountourou, pour le compte de la coalition Nay Léer. Trois centres de vote polarisent ces trois localités, avec plus de dix bureaux de vote dont certains font au maximum trois cents électeurs. « Ici, la victoire de la coalition Nay Léer est évidente », assure-t-il.



En meeting dans la localité, une marée humaine a envahi le lieu de la rencontre, avec des foulards et autres à l’effigie du candidat de la coalition Nay Léer. Une démonstration de force qui, selon ses leaders, sonne la mort du maire sortant dans ces localités, où dit-on, « la mairie n’a assuré aucune action de développement ». Abdoulaye Bibi Baldé, maire sortant et candidat de Bby à sa propre succession, qui, de son côté, ne lésine pas sur les moyens, a fort à faire pour renverser la tendance. En attendant le soir du 23 janvier, le deuxième adjoint au maire affiche déjà les signes de la victoire. C’est dire qu’entre le maire de Kolda et son 2e adjoint, le clou de la division est bien enfoncé dans le sol politique.











Le Quotidien