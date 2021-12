Kolda : Le MKD enregistre de nouvelles adhésions

Deux mouvements non moins importants dans l'échiquier politique koldois ont pris la décision de soutenir les candidatures de Abdourahmane Baldé Doura et celle de Ndiogou Déme pour le département. Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors dun face-à-face à la presse. Il s'agit des mouvements "And Doone Ben" sis au quartier Doumassou et le "MPI Taxaw Kolda" dirigé par Ndiougou Seck qui roulait jusque là pour la grande coalition "" Wallu Sénégal"' Ils soutiennent désormais la coalition AVEC/Kolda débout pour les prochaines élections territoriales. Si l'on croit au propos Ndiougou Seck, Doura Baldé est le meilleur profil pour sortir le fouladou qui vit dans l'extrême pauvreté et assurer la sécurité alimentaire .





Mamadou B. Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Kolda-Le-MKD-enregistre-d...