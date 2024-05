Kolda : Les producteurs plaident pour un audit du secteur agricole Le Grand Panel-Les nouvelles mesures adoptées par les autorités pour la gestion et la distribution des semences et intrants agricoles reçoivent un accueil favorable parmi les gros producteurs de la région, qui voient dans ces initiatives un renforcement de la dynamique organisationnelle du secteur. Cependant, ces producteurs réclament un audit approfondi du secteur agricole pour corriger les erreurs du passé

Parmi les voix qui se sont élevées pour soutenir ces mesures figure Serigne Faye, un producteur agricole influent du département de Médina Yoro Foula, également maire de Fafakourou. M. Faye, qui récolte des tonnes de céréales, estime que sa double casquette de maire et d'agriculteur lui donne une perspective unique sur les besoins et défis du secteur.



« En tant que maire et agriculteur récoltant jusqu'à 30 tonnes de céréales, je crois que je suis bien placé pour donner mon avis sur ce secteur », a-t-il déclaré. M. Faye a révélé avoir fait plusieurs suggestions au gouvernement, notamment la nécessité de réaliser des audits préalables dans le domaine de l’agriculture.



Pour lui, la clé de l'amélioration réside dans la suppression du processus actuel de distribution des semences via les opérateurs économiques. « À la place des décideurs, j’aurais remis les prérogatives à la Sonacos, car ce sont les plus aptes et les mieux adaptés. C’est le domaine qu’on pourrait contrôler », a-t-il affirmé.



M. Faye a également critiqué l'actuelle liste des gros producteurs, affirmant n’avoir jamais reçu de semences de l'État malgré sa position sur cette liste



Il met en garde l'État contre les intermédiaires, qu'il accuse de poursuivre leurs propres intérêts plutôt que ceux des agriculteurs.



« La fameuse liste est à éliminer ou à revoir pour que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Ce n’est pas parce que je suis gros producteur que je défendrai cette liste. Si vous me donnez les prérogatives de gérer la structure, je peux faillir. L’armée est la seule alternative qui puisse vraiment régler ce problème », conclut-il.



