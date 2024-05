Kolda : Les régions du sud du Sénégal et les pays limitrophes mutualisent leurs forces, pour une sécurité collaborative Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Un séminaire inter-régional sur la sécurité collaborative de la zone sud du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée Conakry, a fait l’objet d’une rencontre à Kolda. Cet atelier de deux jours (28/29 mai), a vu la présence des autorités administratives de ces pays limitrophes, afin de raffermir les liens, mais aussi d’inclure les populations dans la recherche de l’apaisement du climat social. Présidant la cérémonie, Saër Ndao, gouverneur de la région, invite tout le monde à œuvrer pour matérialiser ce processus de paix, dans toute ses dimensions économique, sociale et culturelle. À cet effet, pour plus de résultats, les acteurs ont voulu commencer par le bas de la pyramide sociale en impliquant tout le monde. À en croire Saër Ndao, « cette rencontre est très importante pour les acteurs, mais aussi pour les populations de notre pays et celles des pays limitrophes. C'est pourquoi, il est primordial de consolider cette démarche de proximité de sécurité collaborative pour une libre circulation des personnes et des biens. Dans la foulée, il faut l'engagement de tout le monde pour arriver aux résultats escomptés qu’est la paix durable. » Dans cette dynamique, l’atelier s’inscrit dans le cadre du programme « dialogues sur la justice et la sécurité » visant à améliorer la sécurité à travers le renforcement des relations entre les services de sécurité et les personnes qu’ils servent. Dans la foulée, ce projet vient en soutien aux efforts du gouvernement du Sénégal dans le renforcement de la sécurité afin de rendre les politiques et pratiques de sécurité plus collaborative et inclusive. Pour Baba Ndiaye de l’institut américain pour la paix : « nous remercions nos frères et sœurs de la Gambie, des deux Guinées Bissau et Conakry. Et nous nous réjouissons de cette approche de sécurité collective est qui est à consolider. » À ce titre, il précise que « cette rencontre doit amener chacun à prendre conscience du rôle qu’il doit jouer pour l'édification de la paix. En comprenant que nous partageons les mêmes défis sécuritaires, nous devons nous unir pour y faire face. C'est dans ce sillage que notre institut accompagne ces initiatives pour la stabilité des pays... »

Source : Source : https://www.dakaractu.com/KOLDA-Les-regions-du-sud...

