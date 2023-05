Kolda : Son cortège stoppé, Ousmane Sonko prend un clando, fait un autre détour et compte poursuivre sa caravane au nom de la liberté… Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Le président du parti Pastef n’envisage pas baisser les bras face à ce qu’il qualifie « d’injustice flagrante perpétrée par les autorités ». Ce samedi, le cortège de la « caravane de la liberté » qu’il a entamé depuis hier, est entré à Kolda.



À Kolda, le cortège de Ousmane Sonko s’est heurté aux forces de défense et de sécurité, qui estiment vouloir éviter tout trouble à l’ordre public. Une fois à Diaobé, le maire de Ziguinchor et son cortège ont été détournés. Ce qui a déclenché les affrontements suivis de jets de grenades lacrymogènes.



Ousmane Sonko se dit finalement obligé de prendre une voiture « clando » pour se déplacer. Une fois dans les champs de l’Anambé, le leader du parti Pastef alerte : « Ce que veut ce régime, c’est de nous empêcher d’aller à la rencontre des populations qui ne veulent voir qu’Ousmane Sonko. Mais nous avertissons que nous allons continuer notre caravane en passant par Vélingara pour aller directement à Tambacounda », a lancé Ousmane Sonko qui avertit par ailleurs que, jusqu’à Dakar, il poursuivra son trajet.

