Kolda : Un ancien ambulancier porte plusieurs coups de couteau à son épouse et tente de se suicider

Le nommé M. Seydi et son épouse ont été admis à l’hôpital régional de Kolda, ce dimanche 29 décembre 2024. Le mari, ancien ambulancier, est en réanimation, tandis que la dame, qui a subi une intervention chirurgicale, est en soins intensifs.



D’après le récit de "L’Observateur", reprenant celui d’un témoin oculaire du drame, Lamarana Diallo, l’ancien ambulancier a porté plusieurs coups de couteau à sa femme dans la chambre conjugale, avant de tenter de se suicider, en retournant l’arme contre lui. Les faits se sont déroulés au quartier Médina Chérif de Kolda, lit-on dans "Seneweb".



« Vers 7 heures du matin, j’ai été alerté par des cris de détresse émis par les enfants du couple , rembobine le témoin. C’est ainsi que je suis venu aux nouvelles. Sur place, j’ai retrouvé l’épouse dans un piteux état. Leurs deux filles qui étaient en pleurs, avaient des blessures visiblement causées par un objet contondant. »



Le sieur Diallo de poursuivre : « J’ai remarqué le mari, quelque peu en retrait dans un coin de la maison, un couteau à la main. Alors que je me dirigeais vers lui, il a brandi le couteau et d’un coup vif, l’a planté avec conviction entre sa poitrine et son estomac. Je suis resté figé à environ 1 mètre de lui, avant de réaliser ce qu’il venait de faire. Il a lourdement chuté, baignant dans une mare de sang. J’ai remarqué qu’il présentait aussi une autre blessure sur le flanc droit de son ventre ».



Le couple a vécu au moins 25 ans et a six enfants. Mais depuis quelques temps, les rapports des époux sont tendus et la femme aurait même émis le souhait de divorcer.



La veille au soir, souffle une proche de cette dernière, reprise par "L’Observateur", M. Seydi avait rencontré ses beaux-parents pour se plaindre de son épouse. « Au regard de l’heure tardive, ces derniers lui auraient proposé de différer la discussion au lendemain (hier matin). Un délai que l’époux n’a visiblement pas pu respecter. Il a assurément choisi de régler à sa manière et de façon radicale, ce différend. »



Qu’est-ce qui a déclenché la colère de M. Seydi ? Ce dernier a-t-il disjoncté parce que sa femme aurait demandé le divorce ? L’enquête devrait permettre de répondre à ces questions.