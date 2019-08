Kolda: Un militaire arrêté pour vol d’un mouton

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019

Le commissariat de police de Kolda a interpellé dimanche 4 août dernier, A. D, miliaire en service au cantonnement de Saré Ndiaye, une localité située à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, sur le tronçon Kolda- Tognataba. Ce soldat du 24e BRA (Bataillon de reconnaissance et d’appui), âgé d'une trentaine d'années, est poursuivi pour vol d’un mouton, rapporte le journal EnQuête.



Il a été dénoncé par un habitant de Bel Air (quartier situé derrière le camp militaire de Kolda), victime de ses agissements. Quand les limiers du Commissariat urbain sont allés pour le cueillir, le «Jambar » indélicat a opposé une farouche résistance avant de prendre la fuite. Il a été arrêté après quelques mètres de course-poursuite. Fouillé, il a été retrouvé par devers lui, quatre cornets de chanvre indien.



Après son déferrement au parquet hier lundi, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de Correction de Kolda, pour vol et détention de chanvre indien.

