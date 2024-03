Kolda, Vélingara et Diaobe : Aliou Mamadou Dia y promet l'implantation d'une usine de transformation des fruits En campagne dans les zones Sud du pays, le candidat de la coalition «AMD 2024», Aliou Mamadou Dia a annoncé la création d'une usine de transformation des fruits. Kolda regorge d'importantes potentialités de production de fruits. Des produits qui, hélas, pourrissent, faute d'industrie de transformation, se désole AMD. Il pense ainsi booster la production locale de fruits, à travers une chaîne de valeur, où les mangues, oranges, citrons et autres produits forestiers, ne seront plus hors d'usage.

Par ailleurs, le candidat du PUR et de la coalition «AMD 2024», va aussi œuvrer, en tant que cinquième président du Sénégal, a " l'atteinte de l'autosuffisance en riz ". Ainsi, le bassin de l'Anambé sera exploité de façon optimale, pour mettre fin à l'importation du riz qui coûte à l'État, 40 milliards de nos francs. En plus, il a décidé d'accompagner les jeunes et les femmes, en créant des emplois et en octroyant des financements, a déclaré AMD.



Le candidat au fauteuil présidentiel mise sur la formation technique pour faire des jeunes, des professionnels de l'agriculture. Enfin, AMD a offert Alpha Molo Baldé, en exemple à la jeunesse, pour engager la bataille du développement.



Auparavant, la caravane s'est arrêtée à Diaobé, où le candidat de la coalition «AMD 2024» a promis d'y construire le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Cela sera accompagné par le désenclavement, en créant de nouvelles lignes ferroviaires qui vont desservir ce marché sous-régional. Aliou Mamadou Dia s'est aussi engagé à implanter une usine de transformation céréalière.



Pour renforcer les transactions économiques, il est prévu la création de magasins de stockage. Il a réitéré sa volonté de soutenir les femmes, en y implantant une banque des femmes. Enfin, AMD a fait part de son intention de moderniser Diaobé et de valoriser le patrimoine culturel de la localité.



Quant à l'étape de Vélingara, Aliou Mamadou Dia, a rassuré les jeunes et les femmes, en s'engageant à créer des emplois et autres activités génératrices de revenus.













