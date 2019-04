Kolda : la police saisit encore 337 kilos de chanvre indien La police de Kolda a encore saisi de 337 kilos de chanvre indien dans la région de Kolda. Les policiers qui étaient en opération de sécurisation ont interpelé un premier groupe de malfrats, qui a d’abord oposé une résistance aux forces de l’ordre avant de s’enfuir, laissant sur place des sacs remplis de 300 kilos de chanvre indien. Un second groupe a été appréhendé avec 37 kilos de l’herbe qui tue. Au total, ce sont 337 kilos de chanvre indien et deux motos qui ont été saisis, selon la RFM, par les policiers d’une valeur de plus de 2, 5 millions de francs CFA.

Rappelons que la semaine dernière, la police avait également saisi 85 kilos de chanvre dans la même localité.



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos