Kolda réclame la reprise des travaux de construction de son aéroport

Des citoyens et membres de la société civile de Kolda (sud), ont réclamé la reprise des travaux de construction de l’aéroport de cette ville du sud du pays, à l’arrêt depuis plus d’une année, a constaté l’Agence de presse sénégalaise.



‘’ Nous sommes réunis avec toutes les forces vives de Kolda, pour constater avec amertume, l’arrêt des travaux de l’aéroport de Kolda, mais aussi réclamer leur reprise ’’, a dit jeudi à l’APS, Boubacar Camara, coordinateur du Forum civil à Kolda, en marge d’une journée de mobilisation.



‘’ Les travaux qui devraient s’achever depuis longtemps, sont à l’arrêt depuis 19 mois ’’, a-t-il déploré, en dénonçant ‘’ l’absence d’informations ’’ sur les raisons de cet arrêt.



‘’ Nous n’avons personne pour nous renseigner sur les raisons de cet arrêt des travaux ’’, a-t-il fait observer, non sans interpeller les autorités aéroportuaires présentes au lancement du chantier..



M. Camara signale que les impactés du chantier étaient encore dans l’attente d’explications au sujet du paiement des indemnités compensatoires.



Beaucoup parmi les impactés, ont perdu des terres cultivables et ne peuvent plus mener d’activités agricoles, a-t-il dit, en rappelant que les populations de Kolda, une zone enclavée, nourrissaient beaucoup d’espoirs sur cet aéroport pour désenclaver la région.



Lancés en mai 2022, les travaux de construction de l’aéroport de Kolda devaient prendre fin en décembre 2023.



Le coût de ces travaux est estimé à plus de 20 milliards de francs Cfa.









Aps