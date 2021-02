Kolda : un enfant perd la vie dans un incendie ! Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE Une fillette âgée d'environ deux (2) ans a perdu la vie dans un incendie à Ndorna dans le département de Médina Yoro Foulah. En effet, un incendie s'est produit dans le village de Kokolé dans la commune de Ndorna, en milieu de journée. Son origine reste méconnue mais on note en plus de cette perte en vie humaine, plusieurs cases calcinées et d'importants dégâts matériels. A noter qu'en absence de caserne des sapeurs-pompiers, la localité dépend toujours de Kolda pour des opérations de secours.



Source : https://www.lasnews.info/kolda-un-enfant-perd-la-v...

