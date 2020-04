Kolda : un laboratoire de test au covid-19 ouvert depuis hier C’était annoncé, c’est effectif depuis hier. Un laboratoire de test au covid-19, a été ouvert, hier, à Kolda avec l’appui de l’Institut Pasteur de Dakar. Un centre qui devra permettre de couvrir tout l’axe sud, puisqu’aucun centre n’était encore ouvert dans cette zone. Selon le médecin-chef de la région, Yaya Ba, « cela va raccourcir les délais dans l’attente des résultats des tests, qui étaient jusque-là acheminés à Dakar, mais également de faire des économies notamment pour le carburant, puisque le trajet jusqu’à Dakar ne sera plus effectué ». Il a également soutenu, sur la Rfm, que « cela va aider à une prise de décision plus rapide, concernant les malades », affirmant que « des tests de régions environnantes ont déjà été acheminés au laboratoire ».

