Kolinda Grabar-Kitarovic, la présidente croate, en bikini: non, ce n'est pas elle sur ces photos ( Leral ) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018 à 02:42 | | 0 commentaire(s)| Parallèlement à la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde, une autre personnalité s'est distinguée ce dimanche soir: la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic.



Décrite comme une 'fan comme les autres' pour avoir pris des congés sans solde afin d'assister aux matches, Kolinda Grabar-Kitarovic a été mondialement saluée pour son attitude humble et son fair-play... mais aussi pour sa plastique. Réelle, et appréciée par nombre d'internautes, mais aussi supposée, sur une série de photos circulant sur les réseaux, la représentant en bikini.



Des photos qui sont en fait devenues virales dès 2015 et son élection à la présidence de la Croatie, mais qui ont connu un nouvel emballement avec les bons résultats en coupe du monde de l'équipe nationale croate.



Une analyse un peu sérieuse de ces images ne laisse pourtant planer aucun doute: même si la femme en bikini porte des lunettes noires et que la confusion peut sembler possible au départ, il ne s'agit pas de la présidente Kolinda Grabar-Kitarovic, mais bien de l'actrice américaine Nicole Natalie Austin, mieux connue sous le nom de Coco Austin, comme le démontrait déjà le Washington Post en janvier 2016.

Mais selon l'enquête de l'agence, la femme photographiée ci-dessus vient de République tchèque et des photos d'elle en bikini bleu proviennent du compte Google Photos de son mari. Ils ont ensuite été téléchargés sur une série de pages comme Imgur , et même un site pornographique, avant qu'ils ne commencent à être partagés comme étant des photos de Grabar-Kitarovic.



Reste que depuis cette finale, les clichés qui circulent désormais le plus de la présidente ne semblent plus être ces fausses photos en bikini, mais bien les vrais instantanés de son "rapprochement" avec le président français Emmanuel Macron...





Une actrice pornographique

En effet, ces derniers jours, de nombreuses publications circulent sur les réseaux sociaux. On peut y voir une photo de Kolinda Grabar-Kitarović aux côtés d’une jeune femme blonde à très forte poitrine. Elle porte un maillot de bain particulièrement réduit. Pour beaucoup, il s’agit de la même personne. Suffisant pour qu’elle soit nommée “chef d’état la plus sexy de la planète”.



Petit problème, il ne s’agit absolument pas de Kolinda Grabar-Kitarović. On trouve même au moins deux autres jeune femmes sur les différents clichés qui circulent. La jeune femme en bikini à fleurs est une mannequin. Il s’agit de Coco Austin, la compagne du rappeur Ice-T.





