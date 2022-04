Korité 2022 : Rareté et cherté de la viande et du poulet, vendeurs et clients se rongent les "os"

Pénurie de poulets et de viande à Dakar, surtout au marché Castors. A quelques heures de la fête de Korité, selon des vendeurs et des clients, le poulet et la viande restent intouchables en raison de la rareté des produits et de la hausse des prix.