Korité : Les plats venant de l’extérieur autorisés dans les prisons

Ils vont participer à la fête. Les plats venant de l’extérieur seront autorisés au sein des établissements pénitentiaires, lundi et mardi prochains, à l’occasion de la Korité, annonce un communiqué reçu à l’Aps. Cette décision s’inscrit dans la volonté d’assurer «le maintien des liens» entre les détenus et leurs familles, précise l’administration pénitentiaire. Elle informe que «les plats et colis venant de l’extérieur continuent d’être acceptés les week-ends (samedi et dimanche)».



L’administration pénitentiaire indique néanmoins que «les plats doivent être déposés dans des contenants à fermeture hermétique (exemple : seau plastique avec couvercle)».

Avec LeQuotidien