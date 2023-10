Koumpentoum: Un point de transfert d’argent et une boutique, braqués à Payar Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|

Un cas de braquage est signalé à Payar, localité située dans le département de Koumpentoum (Tambacounda). En effet, des individus encagoulés au nombre de 7 ont fait irruption, ce mercredi, vers les coups de 21h, dans un point de transfert d’argent et une boutique d’alimentation générale. Les assaillants, armés de fusils et d’armes blanches, ont […] Un cas de braquage est signalé à Payar, localité située dans le département de Koumpentoum (Tambacounda). En effet, des individus encagoulés au nombre de 7 ont fait irruption, ce mercredi, vers les coups de 21h, dans un point de transfert d’argent et une boutique d’alimentation générale. Les assaillants, armés de fusils et d’armes blanches, ont vidé d’abord les caisses du mullti-services avant de s’attaquer à la boutique. Mais avant leur arrivée, le boutiquier, constatant que les malfaiteurs se dirigeaient vers son commerce, a pris son argent avant de fuir. Il a juste laissé les pièces de monnaie dans la caisse. Après leur salle besogne, les malfaiteurs ont tiré des tirs de sommation avant de se fondre dans la nature à bord d’une voiture pick up. Le gérant du multi service et le boutique sont tous saints et saufs. La valeur emportée n’est pas encore évaluée. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade de Koumpentoum. Joint au téléphone, le maire de la commune, Talla Sow, sollicite une brigade pour dissuader ces brigands. Pour rappel Payar abrite le plus grand marché hebdomadaire de la région de Tambacounda. Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/koumpentoum-un-point-de-transf...

