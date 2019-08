Koumpentoum: un saisonnier tue son ami avec une houe

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

Suite à une altercation, Kali Ndao tue son ami et collègue saisonnier, Moussa Sow. Selon le journal L’Observateur, les deux hommes travaillaient dans le même champ pour un même patron, à Koumpentoum. Et les jours des faits, le 02 août dernier, le nommé Kali Ndao, âgé de 34 ans, originaire du village de Saré Ilo, au cours d’une dispute, s’est servi d’une houe pour administrer un coup violent à la tête de son ami gambien, Moussa Sow, dans le champ de leur patron.



La victime, M. Sow décèdera, le lendemain, 3 août, vers 16h, des suites de ses graves blessures.



Alertés les pandores de la Brigade de Maka Colibantang ont cueilli Kali Ndao pour le placer en garde-en-vue, pour meurtre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos