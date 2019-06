Koungheul - Attaque des locaux de la gendarmerie par les conducteurs de Jakarta: le Maire de la ville réagit

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire d’État auprès du Ministère des Infrastructures et du Transport terrestre a fait une sortie samedi 15 juin 2019, suite aux attaques orchestrées par des jeunes de sa localité, notamment les conducteurs de motos Jakarta de Koungheul.



S’exprimant par rapport à la réaction des conducteurs de motos Jakarta face aux éléments de la gendarmerie dont l’intention étaient d’appliquer la loi à ces transporteurs, le secrétaire d’État Mayacine Camara, s’adressera à ses petits frères, neveux ou fils, par le biais d’un lyrisme pas du tout romantique mais allant, plutôt, dans le sens de les rappeler à l’ordre, à la discipline, au respect des normes préétablies et aussi, des autorités chargées de veiller à l’application des règles.



Voici ci-dessous son communiqué



" Les taximen qui ont enfreint la réglementation sont déjà fautifs et je ne peux pas cautionner une attaque contre la gendarmerie. La marche doit être autorisée tout au moins et en aucun cas, la violence n’est pas acceptable.



Je regrette les événements qui viennent de se produire dans notre chère ville. Je pense que la population toute entière, a mal. Je voudrais encore présenter mes excuses à la gendarmerie pour cet écart dans la réaction des taximen Jakarta, qui n’ont pas bien exprimé leur désaccord.



Notre ville est traversée par une route internationale et cela nous oblige à nous conformer à la réglementation communautaire en matière de sécurité routière. J’ai d’autant plus mal que cet incident est occasionné par un non respect de la réglementation dans le secteur des transports et je suis secrétaire d’État sous la tutelle du ministre en charge de ce secteur.



Je serais le mieux indiqué pour les accompagner à l’obtention de leur carte grise, plaque d’immatriculation et dans une certaine mesure, leur permis de conduire. Nous devons avoir une conduite disciplinée devant nos forces de l’ordre et l’administration de commandement.



Nous devons également considération à tous les services déconcentrés qui travaillent à nous protéger et nous conseiller. Même si la gendarmerie a les moyens de gérer les violences contre elle, nous devons aujourd’hui nous regarder dans le miroir et parler à notre conscience. Le monde entier nous regarde et notre ville a été mise sous les feux de l’actualité nationale en cette après-midi du 15 juin 2019.



Je voudrais enfin lancer un appel à tous les taximen de motos, à travailler à être en règle. C’est bien pour leur sécurité d’abord et celle des populations ensuite. La gendarmerie n’a aucun intérêt dans le port de casque encore moins l’Etat. Tout comme le permis, la plaque et l’assurance sont instaurés pour sécuriser le secteur dans lequel ils évoluent.



Nous allons étudier le problème au ministère pour voir avec nos services déconcentrés, comment nous allons accompagner cette mesure pour encourager le respect de la réglementation, ce, dans toutes les régions du Sénégal. Étant entendu que nombreux sont ceux qui sont en règle, surtout à Koungheul.



Bref, comme tout le monde le sait, nul n’est censé ignorer la loi. La population a le droit de manifester son désaccord mais de manière réglementaire. L’Etat seul détient le monopole de la violence légitime, qu’il en fasse bon usage. Il y a la carotte, il y a le bâton. Koungheul, ville intelligente, ne doit pas en arriver au bâton."



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos