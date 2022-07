Koungheul / BAC 2022 : Tous les résultats du Jury 1101 et du Jury 1102 du centre Lycée El Hadji Ibrahima Bâ, sont tombés

Les résultats du Baccalauréat 2022 sont enfin proclamés au lycée El hadji Ibrahima Bâ de Koungheul. Sur 308 candidats dont 12 absents, 84 sont admis d’office et 91admisssibles au second tour, avec 22 mentions Assez bien et 3 Bien. Le Jury 1102 du centre CEM Elhadj Ibrahima Bâ est composé de deux séries L' et L2. Le centre d'examen a obtenu des résultats satisfaisants, surtout en L2, d'après le président du Jury.



Lycée Elhadji Ibrahima Bâ Jury 1101



Série L’ 1 :

258 candidats :

16 admis d’office dont 01 ASSEZ-BIEN,

75 admis au second tour.



Série L2 :

89 candidats :

29 admis d’office dont 04 mentions ASSEZ-BIEN

32 admis au second tour.



Série S2:

61 candidats :

49 admis d’office dont 3 mentions Bien et 17 Assez bien,

09 admis au second tour. 01 ajourné et 02 absents



CEM Elhadj Ibrahima Bâ jury 1102



Série L':

159 candidats

22 admis d'office

63 admis au second tour

Aucune mention n'est notée dans cette série.



Série L2:

210 candidats :

76 admis d'office dont 1 mention BIEN et 18 mentions ASSEZ-BIEN

64 admis au second tour



Les présidents de Jury ont apprécié les résultats dans les centres et invitent les élèves admissibles à redoubler d'efforts et à faire de bons choix pour le second tour. Ils informent aux candidats que les relevés seront disponibles dès demain, aux différents centres.

