Koungheul : La Brigade territoriale a arrêté une bande de malfaiteurs

La quiétude des populations de Koungheul et environ était perturbée par les malfrats qui déplumaient les honnêtes citoyens de cette localité. Il a été constaté depuis un certain temps que cette zone était le théâtre de séries de braquages de boutiques et de Stations d’essence. C’est dans ce cadre que le commandement, lit-on, a donné des instructions fermes afin de mettre fin à ce fléau.



Ainsi, dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 vers 03 heures du matin, des individus, ayant échoué à l’attaque d’une station d’essence, située à Missira, se sont rabattus vers une maison, occupée par des commerçants. Ils ont réussi à défoncer la porte pour emporter une forte somme d’argent.



Alertés par la population, des recherches organisées ont conduit les gendarmes à la planque des malfaiteurs. Et, les investigations menées ont permis à l’interpellation des membres du gang.



Après la fouille de perquisition, les délinquants, au nombre de huit (08), ont été trouvés porteurs de deux (02) armes à feu, de vingt (20) cartouches de calibre 12, quatre (04) coupe-coupes, deux (02) couteaux, d’une (01) tenaille, d’une (01) scie à métaux, deux (02) marteaux et d’un (01) téléphone portable.



Cependant, la Gendarmerie, joignant le numéro vert 800 00 20 20 à ce communiqué, encourage la population à continuer cette collaboration afin de participer à la lutte contre les différentes formes de délinquance.



Leral