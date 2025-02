Koungheul : Le PROMOREN en marche après le lancement par le Président Diomaye Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a inauguré à Koungheul, dans la région de Kaffrine, le projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Nianija Bolong (PROMOREN). Ce programme, sous la direction du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et mis en œuvre par l'Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC), bénéficie d'un financement de 36 milliards de FCFA, dont 92 % proviennent d'un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID), et 8 % sont assurés par l'État du Sénégal. Le PROMOREN permettra de capter 46,6 millions de m³ d'eau douce chaque année, tout en ressemblant à l'intrusion des eaux salées en provenance du fleuve Gambie. Il ambitionne également de valoriser 12 000 hectares de terres agricoles et de générer au moins 30 000 emplois directs et indirects, pour un investissement global de 36 milliards de FCFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/koungheul-le-promoren-en-...

