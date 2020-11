Koungheul: Les meurtriers présumés d’une dame de 55 ans, arrêtés par la gendarmerie Des éléments de la gendarmerie de Ribot Escale ont arrêté entre le 15 et le 16 novembre 2020, 04 individus suspectés d’avoir participé à un braquage à main armée ayant entraîné la mort d’une dame âgée de 55 ans.

Selon le communiqué de la Gendarmerie, ces individus sont des présumés membres d’une bande de braqueurs dans le département de Koungheul qui aurait pris part à l’attaque perpétrée dernièrement dans cette zone, occasionnant la mort d’une vendeuse de friperie âgée de plus de 50 ans.



« En effet, le samedi 07 novembre 2020, vers 18 heures 30mn, un taxi- brousse qui venait de quitter le marché hebdomadaire de Touba Alia, a été intercepté par des tirs au fusil perpétrés par trois individus encagoulés. Cette attaque a eu lieu dans la forêt entre les villages de Touba Alia et Keur Doff, dans le département de Koungheul et entraîné la mort d’un des passagers touché par balle, qui succombera à ses blessures malgré son évacuation au district sanitaire de Koungheul...» , a indiqué la Gendarmerie dans son communiqué parvenu au journal « Le Témoin ».



Ainsi, les opérations de ratissage qui ont été très vite lancées par la gendarmerie de Ribot Escale et la poursuite des investigations en collaboration avec la compagnie de gendarmerie de Tambacounda, ont permis d’interpeller « 04 individus dont le loueur d’armes et le cerveau de la bande, un ancien détenu libéré de prison en janvier dernier, après un séjour carcéral de 10 ans d’emprisonnement », le 15 novembre au village de keur Birame Faye.



Selon toujours le journal, sur place, les hommes en bleu, ont procédé à la saisie de 02 kalachnikovs dont une garnie à 30 cartouches, un chargeur garni et des munitions, suite aux différentes perquisitions.



