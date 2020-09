Koungheul: Quand cet havre de paix se transforme en farwest

Depuis son existence, Koungheul a toujours été distingué de par sa stabilité, la cohésion sociale qui y reigne, la chaleur de sa population , bref son caractère paisible d'où le surnom " la Colombe'' .



Toutefois, ces derniers jours, ma ville de coeur semble changer de visage et devient de plus en plus méconnaissable . Laissé en rade dans une impasse, hantée par des coupures intempestives d'électricité, une pauvreté grandissante, une jeunesse, sans emplois, KOUNGHEUL plonge dans une ère ténébreuse, peinte d'une violence inhabituelle.



Aujourd'hui, la capitale du Bambouck devient de plus en plus dangereuse et pas sûr à vivre, une toute nouvelle tournure , le banditisme gagne du terrain au terroir des hommes paisibles .

La dernière aberration en date, cette agression ce 03 Septembre en plein jour (15h) du Sieur Fall vendeur de viande devant le Tribunal départemental de Koungheul.



Une Chose que les MAME SAMBA SECK, EL HADJI KIMINTAN CAMARA, etc... (Paix à leurs âmes ) n'auraient jamais cru voir arriver dans leur paisible ''Koungheul garre''.



OÙ SONT DONC LES ÉLUS DU DÉPARTEMENT ET PARTICULIÈREMENT CEUX DE LA VILLE DE KOUNGHEUL ?



En tout cas voilà une question que je me pose et que se pose certainement tout Koungheulois de souche ou d'adoption (''what ever'') , qui se soucie de cette situation nouvelle qui gangrène la vie des populations de la ville de Koungheul.



Oui ! On veut savoir



On veut savoir .

Où sont ces hommes et femmes, qui pendant les campagnes électorales viennent amadouer les populations du ''Bambouck'' pour leur soutirer leurs voix ?



Où sont ces parlementaires que le département a envoyé à l'hémicycle pour défendre ses intérêts et poser les problèmes qui s'y trouvent afin d'y remédier ?



Où est le Maire de Koungheul ?



Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éradiquer ce fléau certe mineur mais grandissant ?



"Khodekou balanga lackeuhlé'', cette insécurité grandissante que connaît actuellement Koungheul doit être éradiqué le plus rapidement possible avant que ça ne dégénère et ça c'est un devoir de ses illustres fils et filles , un peu partout au sein des instances dirigeantes de ce pays.



Qui connait KOUNGHEUL, sait que c'est une localité facile à sécuriser, vue sa superficie (2 km2) et sa population (culturellement et cultuellement paisible), il suffit juste de la volonté.



Mais hélas, le mot volonté semble être en carence dans l'ADN de ces élus supposés diriger cette ville.



Aucune politique d'urbanisation , avec des todis comme les " Kognou Niouroukh " des espaces non lotis , propices au recagement des malfrats qui en érigent demeure pour s'adonner à leur besogne et semer la terreur dans la vie des populations, Koungheul ressemble dans sa profondeur à une gigantesque bidonville . Et pourtant l'un des plus grands urbanistes du Sénégal, qui a crée de toute pièce la nouvelle ville de Diamniadio est un fils de Koungheul.



Aucune avancée en matière d'éclairage public , Koungheul fait partie des localités les plus sombres de ce pays, les habitants des quartiers comme , ''Touba Koungheul'' , ''Niassene'' , "Maali" 1 et 2, ''sinthiou Modou coura'' et j'en passe , ne me diront pas le contraire. À cela s'ajoute des coupures d'électricité fréquentes et parfois de très longue durée ce qui se comprend d'ailleurs car nous le savons tous, un Groupe électrogène d'une capacité de seulement 600 kwa/ jour pour une population de plus de 20 000 habitants c'est juste incroyable.

Pourtant le Maire de la Commune est l'un des trois fameux secrétaires d'État de ce pays.



Aucune politique d'emplois ou d'incitation à l'entrepreneuriat des jeunes . Les motos " Jakarta'' jusqu' là , seule issue pour trouver du travail ne sont plus rentables du fait de la Pendemie et l'acharnement à l'encontre des conducteurs.



En fin Une Brigade de Gendarmerie vétuste avec peu d'agents qui travaillent dans des conditions plus que précaires , et donc incapable d'assurer la sécurité d'un marché encore moins celle d'une ville .



Des faits pattants qui renseignent suffisamment sur l'évidence de cette insécurité que connaît Koungheul ces derniers jours et qui n'est que le fruit d'un laxisme notoire de la part de ses dirigeants .



Commune depuis 1990 , et Département depuis 2006, Koungheul et son développement sont depuis toujours dans le tiroir de l'oubli du palais .



Pourtant Koungheul est toujours prise d'assaut par les politiques pendant chaque élection , du fait de ses populations très électorales.

Je me Souviens de l'entre deux tours lors de la Présidentielle de 2012 le Président Macky Sall en personne a vue le miracle qui l'a porté à la tête du pays se réaliser sur cette terre du Bambouck.

En miting conjoint avec le Président Moustapha Niasse alors candidat de ''Benno Siguil Sénégal avec Moustapha Niasse'' , les deux adversaires au premier tour avaient décidé sur place d'unir leur forces pour déraciner le Baobab Wade.



Ce qui n'était pas minim, imaginez qu'en ce moment là que Moustapha Niasse décidait de S'unir avec Wade ou refuser de ralier le camp de Macky ?



S'il n'y avait pas ce déclic pendant ce second tour, Macky serait il aujourd'hui en second mendat ?

Ces événements comme tant d'autres se sont déroulés au ''terrain Basket'' sis au quartier ''Diamagueune'' en présence de l'avocat Maître Elhadji Diouf et beaucoup d'autres personnalités politiques.



Bref KOUNGHEUL a toujours élu et réélu le président de la République de ce pays, mais à chaque fois la récompense c'est une trahison, l'oubli le dénigrement total.



N'est il donc pas le moment pour les dignes fils et filles de Koungheul ( particulièrement les jeunes ) de prendre conscience de l'incapacité des politiques à remédier aux maux des Koungheulois ?



Ne faut il pas que la jeunesse Koungheuloise se fixe comme sacerdoce de redresser cette belle ville qui nous a tous vue naître et bercé sans rien attendre des hommes politiques ?



La Sécurité de Koungheul doit être l'affaire de sa jeunesse !



KOUNGHEUL NIOKO MOME NIOKOY AAR .



IBRAHIMA KHALIL DIENG



Source : https://www.jotaay.net/Koungheul-quand-la-vielle-c...