Koungheul : Un homme de 49 ans retrouvé pendu à un arbre Les habitants du village de Sinthiou Samgnaga (commune de Lour Escale) sont dans l'émoi et la consternation. Ce, suite à un cas de suicide qui s'est produit dans leur localité. En effet, il s'agit d'un père de famille du nom de Samba Ka, agé de 49 ans, qui a été retrouvé hier par des voisins, pendu à un arbre à l'aide d'une corde.

Toutefois, les versions varient d'une personne à une autre, mais selon celle de la famille, Samba Ka souffrait d'un trouble mental et développait par ricochet des tendances suicidaires.

Source dakaractu

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos