Koungheul: une bande armée prend d'assaut l’agence de la Sodefitex

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019

Les populations de Koungheul ne dorment plus du sommeil du juste à cause de la recrudescence du banditisme.



En effet, des hommes armés ont encore visité Koungheul et le village de Nianghène dans la nuit du samedi au dimanche 7 juillet.



A Koungheul, renseigne le quotidien L'As, les assaillants ont pris d’assaut l’agence de la Sodefitex. Ils ont tabassé le gardien et ligoté le chef de secteur, avant d’attaquer l’établissement bancaire Microcred après avoir ligoté le vigile.



Au village Nianghène, ils ont tiré des coups de feu en l’air et volé 7 moutons. Au moment de leur retrait, les délinquants ont tiré encore des coups en l’air dont la détonation n’a laissé personne indifférent.

