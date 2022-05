Kounoune 2 : Les riverains entre le marteau de l'hivernage et l'enclume de l'insécurité Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 21:23 | | 0 commentaire(s)| A deux mois de l'hivernage, les habitants de Kounoune 2 se souviennent de leurs mésaventures durant les saisons précédentes et alertent les autorités de cette localité. Aussi, l'insécurité devient de plus en plus récurrente dans cette zone. La présence de la police ou des gendarmes fait défaut, le manque d'eau est criard. La principale cause est que les demandes d'adduction d'eau ont été envoyées depuis plus de cinq ans, mais en vain.



