Kounoune / Axe Marine française -Keur Daouda SARR. : Le collectif des résidents des cités environnantes alerte et exige la reprise des travaux !

Les habitants des zones des cités de kounoune ont tenu un point de presse ce Dimanche pour alerter les autorités sur leur situation alarmante en ce début de l'hivernage qui va s'avérer précoce selon les prévisions météorologiques cette année. Regroupées autour d'un collectif, ces familles dénoncent l'arrêt des travaux du projet de 7 km de route à réaliser sur l'axe Marine française / Keur Daouda SARR initiés par l'État du Sénégal depuis Novembre 2023.



Selon le porte-parole du jour, ce projet entamé le 2 Novembre 2023 connait un énième arrêt depuis près d'un mois et n'est pas prêt à répondre aux attentes si l'on tient compte du début prochain de l'hivernage qui va s'avérer précoce selon les prévisions météorologiques cette année. "Pour rappel, la localité de Kounoune est une zone d'accueil des eaux pluviales (des milliers de mètres cubes y sont déversés) émanant du département de Rufisque et environs pour, qui par des mécanismes de pompages, sont drainées vers le "Lac Rose" menacé de disparition les années à venir si aucune mesure n'est prise à cet effet", a alerté Mame Madiouf Diouf, l'un d'eux, soutenant notamment que ce projet qui a été accueilli par un grand soulagement de la population impactée qui voyait déjà le bout du tunnel pour une parfaite fluidité du trafic pendant la saison des pluies, le délai imparti pour la livraison prévue au mois de juin 2024 serait que forte illusion compte tenu du déroulement en dents de scie dudit projet qui a enregistré de nombreux arrêts momentanés allant jusqu'à l'arrêt total.



Alors, poursuit M. Diouf et ses voisins, "l'État qui est interpellé en ce sens, pour avoir effectué de nombreuses descentes à travers ses services déconcentrés, s'était investi sur le terrain pour sans doute s'enquérir de la situation et éventuellement prévoir un dispositif d'assainissement pour la maîtrise de l'eau d'après l'opinion. Mais la surprise générale fut grande lorsque nous avons appris que le projet de la route bien étant salvateur, n'est pas accompagné d'un système d'assainissement car n'entrant pas dans ses domaines de compétences", a encore dénoncé les membres du collectif, estimant l'arrêt actuel de ce projet représente un danger pour les populations qui risquent de vivre les pires moments des inondations s'il n'est pas finalisé en urgence.



A cet effet, "le collectif dénonce jusqu'à la dernière énergie cette indifférence de la part des autorités compétentes et exige la reprise imminente des travaux tout en apportant des corrections au projet en y greffant le volet d'assainissement afin de garantir une longévité de la nouvelle route pour le grand soulagement des populations" a exhorté ces populations qui vivent la peur au ventre en ce début d'hivernage.

