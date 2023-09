Krepin Diatta : « Contre l’Algérie, ce sera un match relevé ! »

Le milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal a effectué son premier galop, ce lundi au terrain annexe de Diamniadio. Krepin Diatta qui fait partie des 25 joueurs convoqués pour jouer contre l’Algérie le 12 septembre, est largement revenu sur cette affiche amicale aux allures de remake de la finale de la CAN 2019. Cependant, le milieu de terrain de l’AS Monaco pense que le Sénégal, actuel champion d’Afrique en titre, peut battre l’Algérie….



Pas question d’entamer cette rencontre avec un esprit revanchard… « On a commencé le travail. On n'a pas voulu perdre de temps, il y a un match qui nous attend. C’est un match très important pour nous et pour le peuple sénégalais. Nous sommes entrés dans le vif du sujet avec un travail physique assez poussé… Parfois j’entends les gens parler de revanche mais il ne faut pas le prendre comme cela. C’est du football, ce qui s’est passé en 2019 est derrière nous, nous sommes en 2023 et champions d’Afrique. Cela veut dire qu’il y a eu de la progression. Ce qu’il faut retenir c’est qu’aujourd’hui nous sommes prêts à faire ce qu’il faut pour gagner… L’Algérie est une grosse équipe avec de bons joueurs… Mais nous avons aussi une bonne équipe. Depuis 2019 on bosse ensemble. Ce sera un match relevé. Il ne faut pas se voiler la face on aura un match difficile. Mais plus on va se préparer, plus on aura des chances de gagner » a déclaré Krepin.

